"Възраждане" иска изслушване на МВР, ДАНС, ГДБОП, ГДНП по случаите Петрохан и Околчица
© ФОКУС
Във връзка с необходимата информация от ПГ на “Възраждане" са внесли искане до председателя на Народното събрание с искане за изслушване на ръководителите на всички ангажирани със случая институции - МВР, ДАНС, ГДБОП, ГДНП
Още по темата
/
Асен Василев за "Петрохан": Не е притеснително, че Терзиев е дарявал средства на организацията
15:26
Две убийства и едно самоубийство: Стреляно е с револвер "Колт" по време на ужаса "Петрохан-Околчица"
14:43
Адвокат: Може би в конкретния случай детето е живяло в хижа "Петрохан", отговорността е на родителите
09:47
Шкварек: У нас хиляди хора вярват, че мафията е хакнала профила на Калушев във Фейсбук преди 2 седмици специално, за да публикува стихотворение на Ботев
09:39
Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Няма как от няколко кадъра да правим извод за поведението на хората
09:02
Емил Соколов за случая "Петрохан": По-големият въпрос е защо секти, които се занимават с деца и организират лагери, не се разследват
09.02
Майката на загиналия Николай Златков: Това, че е имало голямо бойно снаряжение в хижата "Петрохан", е чиста лъжа
09.02
Още от категорията
/
Мария Брестничка: Един от основните проблеми, които децата виждат по отношение на насилието в училище, е това, че институциите не ги защитават
12:37
МЕЧ на консултации при Йотова: В момента използвате президенстската институция за бъдеща кампания, трябваше да подадете оставка заедно с Радев
11:55
Ивайло Калфин: ЕС търси реформи в икономиката и отбраната, без да засяга социалните приоритети
09:02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.