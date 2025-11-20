"Възраждане" иска незабавни предсрочни избори
"За нас оттук нататък пътят е предсрочни парламентарни избори. Ние няма да правим нищо друго, освен да се борим това да се случи", заяви Петров. Поводът за искането е казуса референдума за еврото.
Петров припомни, че както предходното Народно събрание не допусна за разглеждане и гласуване предложението за произвеждане на национален референдум по въпроса за въвеждането на еврото, същото е направил и настоящият парламент:
"Вчера станахме свидетели на нов едноличен акт на сегашното ръководство на Народното събрание, с който не само че не бе допуснато предложение, внесено от народни представители за точка в дневния ред за разглеждане и гласуване за провеждане на референдум, но и бяха ограничени конституционно гарантирани права на парламентарна група да участва в работата на Народното събрание", каза Петров.
Той определи 51-вото Народно събрание като "изчерпано от обществено доверие":
"Поредната сглобка, която е олицетворение на политическите пазарлъци за власт и концесията на властта, никога няма да допусне, поне в това Народно събрание, изчерпано от обществено доверие, да бъде прокаран нито един референдум, включително и по въпроса за еврото, без значение от крайните срокове", поясни народният представител.
"Ние от "Възраждане“ говорим за преосноваване на държавата и за нуждата от Велико народно събрание и нова Конституция. За прекратяване на сегашната ситуация, в която цари една колективна и масова безотговорност", каза още народният представител.
