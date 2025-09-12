Новини
"Възраждане" на 5 подписа от вот на недоверие №6, чака хората на Доган
Автор: Петър Дучев 10:03
© Булфото
Илюстративна снимка
Най-големият проблем на хората е безводието. Този проблем изпреварва проблема с инфраструктурата. Хората нямат вода, на режим са. Крие се от правителството колко населени места в момента са на воден режим. Това каза в кулоарите на Народното събрание депутатът от "Възраждане" Ангел Славчев, предаде репортер на "Фокус".

Политикът на помни, че от партията в края на юли бяха готови да внесат вот на недоверие по темата с безводието, но "придворната опозиция на управляващите от МЕЧ отказаха да бго подпишат, защото според тях безводие нямало, ПП-ДБ също отказаха да го подпишат. Единствените, които го подписаха бяха "Величие" и затова ни трябват още 5 подписа като очакваме днес АПС да се изкаже дали ще го подпишат".

По думите му безводието е умишлено направено с цел да се крадат пари.

На въпрос дали "Възраждане" ще подкрепи вота на недоверие на ПП-ДБ Славчев повтори думите на Костадин Костадинов, че партията ще подкрепя всеки вот.

Депутатът напомни това, че утре "Възраждане" организира протест с искане за оставка на правителството.

