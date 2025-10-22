Сподели close
Няма да подкрепим ротация на председателството на парламента, ние смятаме, че Киселова трябва да си подаде оставката. Това каза в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Фокус" припомня, че вчера ГЕРБ и ИТН предложиха ротационно председателство на Народното събрание.

"Възраждане" ще предприеме нова законодателна инициатива утре.  С този законопроект ще се забрани на лица, санкционирани по глобалния закон "Магнитски", да заемат висши държавни или партийни позиции в България. 

"Ние сме евроатлантическа държава, член на НАТО, ръководена от САЩ. Те са нашият покровител и защитник, затова е повече от логично евроалтантическата тълпа да подкрепи законопроекта ни по темата", каза той.