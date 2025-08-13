© "Възраждане" организират протест, искат да свалят правителството. Това става ясно от публикация на лидера на партията Костадин Костадинов във Фейсбук.



Протестът ще се проведе на 13 септември от 16 часа пред парламента.



"И по места в големите градове и във всяко населено място, където има структура на "Възраждане", уточнява Костадинов.