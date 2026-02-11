Сподели close
Религията в образованието отново попадна във фокуса на депутатите. От ПГ на "Възраждане" внесоха законопроект за въвеждането на  задължителен за учениците предмет "Добродетели и религии".

Предложението е предметът е да част от общообразователната подготовка.

Ти искат предметът да бъде въведен от есента на 2026 г. за всички първокласници Законопроектът е от 5 февруари 2026 година. 

В мотивите към законопроекта от "Възраждане" се подчертава конституционната роля на православието като традиционно вероизповедание в България. Същевременно е предвидена възможност родителите да избират програма без елементи на конфесионално обучение, ако не желаят децата им да изучават предмета в религиозен контекст.

Темата за въвеждането на предмета и предизвика вълна от разнородни мнения и позиции както след политиците, така и в обществото. Стигна се и до протести срещу предложението направено от министър Красимир Вълчев.