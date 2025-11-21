Костадин Костадинов, предаде репортер на "Фокус".
Костадинов обяви, че са събрали нужните 51 подписи като освен "Възраждане" се е подписала цялата ПГ на МЕЧ и няколко депутати от "Величие".
"Това е нарушение на Конституцията и е едно от основните права, които Конституцията дава на всеки един гражданин е именно да има неприкосновена частна собственост", каза Костадинов и съпостави България с Румъния за действията на двете страни спряло санкциите срещу "Лукойл".
"Това, което не успяха да направят румънските слуги на Брюксел, го направиха българските слуги и марионетки. Ако този закон бъде използван в цялата си сила и строгост, това ще доведе до огромни щети за България, защото "Лукойл" ще заведе съдебни дела, защото не говорим само за една компания и всяка една от тях ще претендира за огромни щети в размер на милиарди левове", алармира Костадинов.
"По тази причина се надявам Конституционният съд максимално бързо да излезе с решение по казуса, защото всеки ден забавяне ще ни коства милиарди'', каза още той.
