Всяка първа седмица от месеца парламентарните групи имат право да внесат една задължителна точка за обсъждане в дневния ред на Народното събрание. 

Ето защо на основание чл. 47, ал.8 от Правилника за организация на дейността на Народното събрание, от ПГ на “Възраждане" предложиха да се включи като задължителна точка първа в дневния ред на пленарна зала, в предстоящата седмична програма на Народното събрание, за разглеждане и гласуване на внесеното от Президента на Република България, със сигнатура No.51-501-006/ 12.05.2025 г. - Предложение за произвеждане на национален референдум. Това съобщиха от политическата формация

Предложението е направено на основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление с въпрос:

"Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута «евро» през 2026 г.?"

От политическата организация с председател Костадин Костадинов са категорични, че важно решение като промяна на валутата, с която се разплаща една страна, не може да бъде взето без допитване до българския народ. От “Възраждане" са категорични, че икономиката на страната ни не е подготвена за влизане в еврозоната.