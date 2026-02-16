ПГ на "Възраждане" внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с който се въвеждат ясни и изрични правила относно наименованията на неправителствените организации, съобщиха от партията."Основната цел на законопроекта е да бъде преодолян установен законодателен пропуск, който до момента позволява юридически лица с нестопанска цел да използват в наименованията си термини, характерни за държавни органи и институции, без да притежават публичноправен статут или законово определени правомощия. Вносителите подчертават, че макар действащият закон формално да забранява подвеждащи наименования, липсва конкретна регламентация кои думи и словосъчетания създават институционално внушение и предпоставки за заблуда", се посочва в съобщението.В мотивите се посочва, че тази нормативна празнота е довела до трайна практика частноправни субекти да използват наименования, които наподобяват структури, създадени със закон, или органи с публични функции. Това размива границата между публичната власт и гражданската инициатива и създава неяснота относно характера, правомощията и източника на легитимност на съответните организации. С предлаганите изменения изрично се забранява в наименованието на юридическо лице с нестопанска цел да се използват думи и обозначения, които обозначават или предполагат принадлежност към държавен орган, орган на местното самоуправление или институция, създадена със закон, както и такива, които създават впечатление за упражняване на публична власт.Въвежда се и категорична забрана за използването на думите "държавен“, "държавна“ и "държавно“, освен в случаите, когато това изрично произтича от закон. Законопроектът поставя ясни ограничения и върху използването на думите "национален“, "национална“ и "национално“ в съчетание с обозначения като "агенция“, "институт“, "комисия“, "служба“, "инспекция“, "орган“, "администрация“ и "център“. Според вносителите подобни словосъчетания са традиционно присъщи на държавни органи, създадени със закон, и тяхното използване от частноправни субекти създава реален риск от заблуждение както за гражданите, така и за институциите и международните партньори.В мотивите се подчертава още, че в правовата държава публичната власт произтича от Конституцията и закона, а не от самонаименование или терминологично внушение. Предложените промени целят да възстановят ясно разграничение между публичноправните институции и частноправните юридически лица, като по този начин укрепват принципа на правната сигурност и институционалната яснота. Законодателната инициатива има и превантивен характер, като ограничава възможността юридически лица с нестопанска цел да се ползват от обществено доверие, произтичащо от институционално звучащи наименования, при участие в обществени дебати, процедури по финансиране или взаимодействие с държавни и международни структури.С промените се въвеждат и по-ясни и обективни критерии за Агенцията по вписванията при регистрацията на юридическите лица, което намалява риска от противоречива практика и субективна преценка при оценката дали дадено наименование е допустимо. Законопроектът не разширява правомощията на администрацията, а създава предвидими правила за прилагане на закона.