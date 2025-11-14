по отношение на кандидатурата на Румен Спецов за ОТП на рафинерията.
"Държавата не се държи като суверенен регулатор, ами се държи като изпълнител на решенията на Делян Пеевски", каза той. Тодоров констатира още, че този човек няма минималните изисквания да управлява.
"Но е особено удобен за Пеевски, защото през годините е свързван с него. Пеевски се опитва да завладее цялата държава", каза още той.
"Възраждане" за Румен Спецов: Потвърждава се кражбата на активите на "Лукойл"
