"Възраждане" за предложението на ГЕРБ: Няма време за политически екзотики
© ФОКУС
"По отношение на направеното предложение от ГЕРБ - СДС сме категорични, че няма време за политически екзотики. Категорични сме, че президента Йотова трябва да спре да дава време на правителството в оставка да управлява страната ни, а на наскоро влезлите в българския политически живот - да се подготвят за изборите.
Призоваваме президента незабавно да избере и назначи служебен премиер и правителство и да определи дата за нови избори", подчертават от "Възраждане".
