Възстановиха движението за тирове на ГКПП "Кулата – Промахон"
ФОКУС припомня, че стачките на гръцките фермери предизвикват затруднение на движението и блокажи на границата им с България.
Опашката на "Капитан Андреево" беше близо 30 км. Гръцките фермери протестират активно, блокирайки пътища, гранични пунктове (включително тези към Турция и България) и пристанища, заради ниски субсидии, високи разходи и корупция,
