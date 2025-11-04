Възстановиха правомощията на подуправителя на НЗОК
©
Приключи вътрешната проверка от Инспектората в Централното управление (ЦУ) на НЗОК във връзка с работата на дирекция “Медицински изделия и помощни средства". Продължава проверката в други звена в ЦУ на НЗОК.
При констатирани нарушения или пропуски в дейността на администрацията, те ще бъдат отстранявани своевременно.
Всичко по темата може да четете ТУК.
Още от категорията
/
Експертна оценка: Инвеститор, вложил 100 000 евро в имот, в началото на 2020 г., днес би имал 175 000 евро, ако е инвестирал в България
15:03
Енергиен екперт: Назначаването на особен управител в "Лукойл Нефтохим Бургас" е задължително за защитата на българския пазар
12:38
Кристалина Георгиева: Еврото ще помогне, но само по себе си, то не гарантира по-висок стандарт на живот
10:15
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.