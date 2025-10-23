В следобедните часове на 24 октомври се очаква да бъде възстановено движението в двете платна на АМ "Тракия“ в участъка между 24-и и 33-и км.Днес завършва ремонтът в платното за Бургас на близо 10-километровата отсечка. В момента се извършват довършителни работи и утре ще се пусне движението по обновеното трасе, което е с нова асфалтова настилка, отводняване, пътни знаци, маркировка и ограничителни системи.В област Пазарджик в участъка между 90-и и 98-и км утре около 14 ч. ще бъде пуснато движението в ремонтираното платно за Бургас. В момента се полага пътната маркировка и след завършването й трафикът ще преминава без ограничения. В същия участък пътуващите за София ще са в обновеното платно за столицата, като между лентите ще бъдат поставени бализи, тъй като в платното предстои полагането на маркировката. Плановете са през следващата седмица, при добро и сухо време, да се маркира и това платно, с което ще завърши ремонтът на 8-километровата отсечка в област Пазарджик.В още два участъка на АМ "Тракия“ в областите Стара Загора и Сливен продължават ремонтите в платното за Бургас, а движението преминава двупосочно в платното за София. В Стара Загора се ремонтират 10 км между 208-и и 218-и км, а в област Сливен - 11 км, от 262-и до 273-и км.В участъците в ремонт е разрешено движението в аварийната лента. При интензивен трафик и за повишаване на безопасността е възможно да се въвежда реверсивно движение. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас да бъдат организирани в зависимост от натовареността на движение. Тази организация на движение ще се прилага по преценка на "Пътна полиция“.