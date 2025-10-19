ЗАРЕЖДАНЕ...
Колата е управлявана от 18-годишния Йордан, който е получил шофьорска книжка само няколко часа преди фаталния сблъсък. Заедно с него в автомобила са били двама негови приятели – и двамата на 17 години. И тримата са загинали.
Автомобилът бил подарък от бащата на младия водач за успешно завършения шофьорски курс.
"Баща му му я подари. Взима книжката на обяд и чичо му му казва: ‘Данчо, карай внимателно!’“, разказа пред БНТ съседът Петър Динев.
"После може някой от приятелите да е казал: ‘Хайде да пробваме колата’, и оттам нататък филмът свършва“, допълни той.
Катастрофата е станала малко след 23:00 часа. Сигналът е подаден от шофьор, който е забелязал смачкания автомобил, както и от автоматичен SOS сигнал от телефона на едно от момчетата.
По информация на полицията, пътният участък е прав, а настилката е била суха. Въпреки това шофьорът е загубил управление и автомобилът се е врязал последователно в две дървета.
"Ударът е бил страничен, а колата е била силно деформирана. Наложи се използване на специализирана техника, за да извадим пострадалите,“ съобщи инспектор Тодор Станков от "Пътен контрол“ към РУ-Созопол.
Двама от младежите са починали на място, а третият е издъхнал по пътя към болницата. Взети са проби за алкохол и наркотици от водача.
Органите на реда проверяват информация дали младежите са участвали в гонка. Точната скорост и причините за загубата на контрол ще бъдат установени от автотехническа експертиза.
Пътният участък е сред най-строго контролираните за скорост, като през летните месеци оттам минават над 50 хиляди автомобила дневно.
"Липсата на опит е оказала влияние за фаталния отпечатък. Тази катастрофа за пореден път поставя въпроса – доколко младите шофьори са готови да поемат отговорност на пътя,“ заяви инспектор Цветелина Рандева от ОД на МВР-Бургас.
Болката на близките
Близките описват тримата загинали като възпитани и отговорни момчета. Трагедията е втора за семейството на младия шофьор – преди години майка му също е загинала при катастрофа с удар в дърво.
"Отличници, имаха мечти. Единият искаше да бъде футболист, другият – военен. Но нашето безхаберие ги уби,“ каза със сълзи в очите кметът на село Зидарово Христо Бардуков.
"Къде е промяната в закона, която трябваше да въведе придружител за младите шофьори през първата година? Колко още семейства трябва да почернеем, за да осъзнаем, че са нужни адекватни мерки?“ – попита той.
Община Созопол ще обяви понеделник за ден на траур в памет на тримата загинали младежи.
Посланикът на Израел в България: Първата стъпка към траен мир в Близкия изток е нарушена от "Хамас"
18.10
Вещото лице по делото: Николай Попов да чуе всичко, което говоря и в името на Сияна, да ми се извини
17.10
Младеж загина в състезание по планинско бягане в Трън
22:11 / 18.10.2025
RZ75
преди 18 мин.
Някога курсът ми беше шест месеца. С полигон. Баща ми, въпреки взетата книжка, не ми даваше да карам сам без той да е в колата. И така още година. И обичаше да ми казва: "Взел си изпита пред КАТ. Остава да го вземеш и пред мен". А този татко още при взимането на книжка подаряла кола. Сега ни кола, ни син. Много тъпи хора бродят в тази държава, много. Но пък после плащат всички. Лек им пръст на децата. Глупостта на родителите им ги уби. Къде е сега таткото на Сияна?
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.