Яхта се обърна в морето край Бургас!

Едноместна ветроходна яхта се обърна край Северния плаж в Бургас, научи "Фокус" от свои източници.



Сигналът е подаден от сърфист, който забелязал обърнатата яхта и капитана, бедстващ до нея. Незабавно е организиран спасителен екип, а заедно с джет инструктора Иван Енчев е проведена акция по спасяването. Първо е изваден капитанът, след това и самата лодка.



По първоначални данни капитанът е български гражданин и няма наранявания.