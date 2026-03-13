Народната певица Янка Рупкина е в болница и е в тежко състояние. Това съобщи в социалната мрежа певицата Илка Александрова."Нека да се помолим за нашата мила сестра и голяма българка Янка Рупкина, която в момента е в болница в тежко състояние. Снощи я потърсих по телефона, за да я чуя. Едва говореше, успя само да ми каже, че се чувства много зле през целия ден и да се свържа с нейни близки", написа Илка Александрова."Реагирах светкавично, беше закарана в болница. Лекарите казаха, че е навреме и правят всичко по силите си. С теб сме, скъпа Янче!", написа още певицата.През февруари 2025 г. тя отново бе в болница, но впоследствие беше изписана в стабилно състояние.