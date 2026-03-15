Златан Златанов днес регистрира листата на “Възраждане" в РИК – Русе.

През изминалата седмица се проведе пресконференция в БТА- София, на която председателят на "Възраждане“ Костадин Костадинов представи водачите на листите с кандидати за народни представители от политическата организация за предстоящите парламентарни избори.

Водачът на листата от политическата организация в 19 МИР – Русе е Златан Златанов. Той е юрист, председател на Адвокатска колегия – Русе, както и дългогодишен студентски лидер. Народен представител е в 48, 49, 50 и 51 Народно събрание.

След регистрацията Златанов заяви, че формацията влиза в предизборната кампания под мотото "Свободен народ, независима България“.

На второ място е Иван Паслар, който е бесарабски българин и е дългогодишен председател на район Тараклия в Молдова.