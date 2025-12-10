Сподели close
Този вот на недоверие е повод правителството да подаде оставка навреме. Това заяви депутатът от ПП–ДБ Явор Божанков по време на обсъжданията в пленарна зала на вота на недоверие, внесен от "Продължаваме Промяната – Демократична България“ на тема провал в икономическата политика, предаде репортер на "Фокус".

"Фокус" припомня, че внесеният вот идва на фона на масово недоволство, което хората превърнаха в едни от най-мащабните протести от десетилетия насам.

По-рано през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че за оставки може да се говори след 1 януари, тъй като "остават 20 метра до финала – 1 януари да влезе еврото".

Божанков каза още, че правителството се е създало въз основа на емпатия и умора от непрестанните предсрочни избори.

"То се крепи на разделената позиция – има проруски партии, но има и европейски, демократични", каза още той.

По отношение на протестите депутатът от ПП–ДБ заяви, че недоволството срещу първоначално предложения бюджет е било само повод хората да се съберат.

"Истинската причина я знаете и нищо не казвате. Започнахте този кабинет с въпроса кой е премиер и на кого е бюджетът и предизвикахте най-големите протести от десетилетия насам", заключи Божанков.