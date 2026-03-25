Явор Гечев, водач на листата на "Прогресивна България" в 10-и МИР – Кюстендил и бивш служебен министър на земеделието, заяви, че земеделският сектор в момента е в тежка криза и се нуждае от спешни държавни мерки. Според него задълбочаващите се международни конфликти оказват пряк натиск върху цените на горивата и торовете, което застрашава производството. "Продоволствена криза няма да стигнем, обаче ще си платим цената – тя ще е трагична", коментира Гечев.
Гечев обясни, че в момента земеделието, особено при плодовете и зеленчуците, е в изключително лошо състояние заради климатичните условия. Той подчерти, че зърнопроизводството също страда, тъй като страната е загубила пазари, а транспортните разходи са се повишили значително. Като необходими мерки той посочи частичните компенсации за горива, макар да призна, че държавата вече не може да покрие цялата ценова разлика. "Трябва ни цялостна система на проследимост, която да гарантира чистотата на храната и да следи ценообразуването", допълни той.
По отношение на високите надценки в магазините, Гечев изтъкна липсата на работещо законодателство и контрол. Той даде пример с Гърция, където се прилагат специфични мерки за защита на местните продукти като зехтина. "Българските производители не са равноправни на българските пазари, което е абсурдно", заяви пред NOVA представителят на "Прогресивна България".
В политически план Явор Гечев беше категоричен, че формацията му се бори за максимален брой гласове и самостоятелно управление. Той изключи всякакви коалиции с формацията на Делян Пеевски и заяви, че не се водят разговори с ГЕРБ. Като "червени линии" за бъдещи партньорства той посочи съдебната реформа и промяната на Висшия съдебен съвет. "Първата задача е демонтиране на сегашния модел, без който икономиката няма как да тръгне", подчерта той.
Гечев коментира и промените в Конституцията по отношение на служебните кабинети, като ги нарече "поразии", направени с цел да бъде ощетен Румен Радев. Той го определи като "вдъхновител и мотор" на "Прогресивна България". На въпрос за външнополитическата ориентация на Радев, Гечев отговори: "Румен Радев е 10 по скалата за човек, който милее за собствената си държава. Той има собствена добавена стойност и не бива да се сравнява с никой друг".
Явор Гечев: Ще си платим цената – тя ще е трагична
© NOVA
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.