Явор Куюмджиев: България има запаси от петрол за 30 дни
©
Риск за световните доставки на петрол
"Ако тази война продължи по-дълго време, дупката от над 20% в световните доставки на петрол няма от кого да бъде запълнена. Никой не може да започне да произвежда това, което преминаваше през Ормузкия проток. Русия може да увеличи, но не много. Венецуелският петрол е много различен - той не може да бъде преработван в нашите рафинерии. Останалите са малки играчи", коментира енергийният експерт Явор Куюмджиев.
По думите му продължаването на конфликта може да доведе до още по-големи липси, а на този етап сме "сравнително предпазени от липсата на петрол", но не сме предпазени от покачването на цените.
Откъде идва петролът за България
Куюмджиев отбеляза, че над 80% от петрола, който идва в България, е от Казахстан.
"Нашите запаси от петрол са в рамките на две-три седмици, които се намират в рафинерията. Извън рафинерията няма запаси. Запасите трябва да бъдат за 90 дни. Със сигурност голяма част от тези резерви не се съхраняват в България. Имаме за 30 дни запаси в държавата", заяви Куюмджиев пред Bulgaria ON AIR.
Очаква ли се ново поскъпване на горивата
На въпрос с колко ще поскъпнат горивата у нас, той отговори, че никой няма представа.
"В момента все още купуваме горива, които са произведени от петрол с предишните цени. Следващите доставки на петрол ще бъдат по новите цени. Покачването ще продължи", прогнозира енергийният експерт.
Още от категорията
/
Здравният министър: Важно е да направим предизвикателствата пред малките хора в България видими за системата
14:38
Управителят на социологическа агенция ЕСТАТ: Поредното ни проучване показва известно влошаване на бизнес средата
13:15
Експерти за промените в шофьорските курсове: При всички сфери, които регулира и контролира "Автомобилна администрация", има едни и същи проблеми
13:15
Бизнесмен: Търсим работници отвън не за по-ниско заплащане, а заради недостиг на квалифицирани български кадри
13:12
Заместник-генералният директор на НКЖИ подаде оставка: Призовам премиера много внимателно да следи действията и назначенията на Корман Исмаилов
11:46
Доц. Цветков за евентуална ракета към България: Тя би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е защитено със системи "Пейтриът"
09:56
Синдикат "Образование" гневно към МОН: Учителите и директорите често се унижават от държавни и регионални експерти
09:55
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.