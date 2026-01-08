Язовир "Ивайловград" прелива! Усложнена е ситуацията в няколко села
©
Предприети са всички необходими превантивни мерки, извършва се постоянно наблюдение, уведомяване и координация между институциите, в т.ч. областния управител на област Хасково, д-р Стефка Здравкова. Информация е подадена и до съседните гръцки общини. Няма заплаха за населението.
По-усложнена остава ситуацията в района на селата Мандрица, Долно Луково и Меден бук. В с. Мандрица реката се е разляла в участъка пред бунгалата в селото, въпреки предприетите укрепителни дейности. Кметският наместник на с. Мандрица е в непрекъснат контакт с хората от селото. За жилищните сгради засега няма пряка опасност.
Всички кметове на населени места подават регулярна информация за състоянието на:
– електрозахранването и водоподаването;
– нивата на реките, язовирите и микроязовирите;
– проходимостта на пътната мрежа.
Общинските пътища се разчистват от паднали клони и дърва.
При промяна на ситуацията гражданите ще бъдат своевременно уведомени чрез официалните канали. От Община Ивайловград ще продължим да следим обстановката непрекъснато, с грижа за хората.
Още по темата
/
АПИ с апел към шофьорите
08:31
Още от категорията
/
Продавачка: От 3 дена нямам евро в касата, хората правят сметка 1 евро и дават банкнота от 100 лева
10:03
Биляна Тончева, "Има любов": Бизнес общността събира дами с различни професии, които обменят идеи
07.01
Ученичка: Приготвих си центове, но се оказа, че вендинг машината работи само с левове и трябваше да разваля парите си
06.01
Психолог: Тенденция е през януари много хора да имат депресия заради бурните емоции при приготовлението на празниците
06.01
Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените на пилатес студио - изведнъж и без предупреждение
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
спортклубъ
преди 42 мин.
Лятото ще има предупредителни бележки за пестене на вода,защото нивото му ще е под санитартия минимум......за вецовете да има.Ама българина си заслужава съдбата....
Сергей Пройчев
преди 47 мин.
Сега прелял да видим лятото дали ще остане само по кал и дъно.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.