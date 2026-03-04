"Ситуацията в Персийския залив остава ключов фактор за световните пазари и икономика", каза финансовият и икономически анализатор Юлиан Войнов в предаванетонаСпоред него основният въпрос продължава да бъде продължителността на конфликта и как това ще се отрази на глобалните доставки на енергийни ресурси. "Всичко зависи от това как ще продължат действията изобщо в целия регион", коментира Войнов. Той посочи, че след първоначалната атака срещу ирански правителствени сгради и военни обекти цените на горивата са реагирали силно."Причината е, че през Ормузкия проток преминават около 30% от световния нефт и 20% от доставките на газ, което неминуемо влияе на котировките на пазарите", допълни той.Войнов отбеляза, че след първоначалния шок е настъпило известно успокоение, базирано на очакванията, че Иран може да тръгне към споразумение за прекратяване на конфликта. "След като това отпадна като вариант, цените отново тръгнаха нагоре", каза още той.Според експерта обаче в момента пазарите реагират отново – след публикация, че Техеран е отправил тайна оферта за преговори, цената на газа падна под 50 евро за 1000 куб. м, а петролните фючърси на Brent се понижиха към около 80 долара за барел. "Ключов е времевият прозорец. Основното, което трябва да се наблюдава, е колко време ще отнеме този конфликт", каза Войнов.Според него, ако конфликтът бъде прекратен в следващите дни, пазарите вероятно ще се успокоят и няма да се стигне до допълнителна ескалация. "В противен случай обаче икономическите последствия могат да бъдат значителни, включително ускорена инфлация, дефицит на стоки и – в най-тежкия вариант – световна икономическа рецесия, но това в момента не е основният сценарий", добави Войнов.Анализаторът посочи, че най-сериозно засегнати от конфликта ще бъдат държавите в Персийския залив – основни производители и доставчици на петрол и газ, където вече има прекъсвания на доставки. След тях ще бъдат големите вносители на енергийни ресурси, като Китай и Южна Корея – държави, чиито пазари вече показват реакция."Според мен основният губещ от цялата ситуация ще бъде Иран", коментира Войнов, като подчерта, че над 90% от външната търговия на страната минава през Ормузкия проток.