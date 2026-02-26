Юлиян Попов.
"Той е напълно необвързващ, но когато имаш един лист хартия, а отдолу е подписът на министъра, и отидеш при кмета на село Гинци – това създава впечатления. Не обвинявам никого за меморандума, но той не е минал надлежно през администрацията на министерството“, обясни пред bTV той.
"По-късно е получен сигнал. Извършва се проверка. Администрацията установява, че документът не е правно основателен“, коментира Попов.
След това е започнала процедура по прекратяване на споразумението по времето на министър Росица Карамфилова. Един от близките на Калушев е идвал при Попов по време на предишния му мандат като министър на околната среда и водите.
"Тъй като не е имало клауза за прекратяване, е станало много сложно. След това мина при мен (процедурата – бел. ред.). Тези хора идваха при мен. Дойде Ивайло Иванов (един от тримата починали на Петрохан – бел. ред.). Проведох разговор с него. Той искаше да се поднови споразумението. Казах му, че няма как. По-късно администрацията успява да го прекрати“, посочи министърът на околната среда.
"Каза ми, че иска да пазят гората и други неща. Отговорих, че няма правно основание да се подписва меморандум. Много просто. Каза, че е член на международна организация на рейнджърите. Нищо особено. Аз по принцип смятам, че министерството трябва да подписва меморандуми. Има и други форми на сътрудничество“, каза той.
"Тези хора като общество ги съсипахме и продължаваме да ги съсипваме. И към службите, и към гражданите, и към пишещите във Фейсбук се обръщам – дръжте се по-достойно“, допълни Юлиян Попов.
Безводието и цените
Попов е разговарял с новите областни управители за водата. Според него водният проблем се дължи на некомпетентно управление от страна на ВиК компаниите.
"България е бедна на водни ресурси, но няма основание да имаме водна криза от този тип, който виждаме. ВиК Холдингът не е решил проблемите. Да имаш загуби от над 90% е абсолютно недопустимо с тези огромни европейски средства, които се хвърлят“, категоричен е служебният министър.
"Дори и в момента има селища, които страдат от безводие. Решението трябва да се вземе от няколко институции. Трябва да кажа, че не бива да се спекулира с безводието. То е дългосрочен проблем, наследен от много време. През 1990 година София беше на режим на водата. Работим с министрите, ще можем да предложим решение“, каза още Юлиян Попов.
Незаконен внос на боклук от Италия
Министърът коментира и казуса със схема за незаконен трафик на боклук между Италия и балкански държави. По случая са арестувани шестима души в град Бриндизи, а близо 300 000 евро са иззети като предполагаема незаконна печалба.
Общо 14 лица са обект на разследване, като сред тях са шофьори, посредници, организатори и управители на фирми от Бриндизи.
"Води се разследване в Италия. Ние ще разберем докъде е стигнал този случай и какъв е проблемът. Вносът на отпадъци е много рестриктивен. В някои случаи е по-рестриктивен от необходимото, защото отпадъкът е ресурс. Той може да се използва в металургията. Тогава трябва да влезе по друг режим. Правилата са такива заради предишни нарушения с изгаряне на отпадъци“, коментира министърът.
