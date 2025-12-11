Оставката на правителството беше изненада, но изненада беше и развитието на събитията в последните дни по-скоро заради мащаба на гражданските протести срещу правителството. Градацията на напрежението се увенча със своя логичен завършек. Не мисля че правителството и управляващото мнозинство щеше да издържи на натиска, ако беше продължил. Това каза внасоциологът Юрий Асланов."Протестът иска политиците да поемат отговорност, да подаде оставка правителството и да има честни избори, които да излъчат политици по-отговорни от сегашните, които да спрат да крадат и да се отнесат по-чувствително към несгодите и страданията на народа.“По думите му стават все по-вероятни поредните предсрочни парламентарни избори, като резултатът им е трудно предвидим заради множеството неизвестни фактори, като това дали ще има нови играчи на политическата сцена и най-вече ще се състои ли дългоочакваният политически проект на президента Радев. Международната политическа обстановка също оказва голямо влияние в България, и не само, и не се знае какво може да се случи в следващите месеци. Като трети фактор, чийто неизвестни последици в социален и икономически план могат да окажат силно влияние върху политическата обстановка у нас, политологът определи внедряването на еврото у нас. "Затова не е изключено в един момент, след Нова година, да бъдем свидетели на нови избухвания на масово недоволство и нови протести. Но за момента напрежението е подтиснато с акта на поддаване на оставката,“ като според политолога, Желязков подава оставката на правителството не само под натиска на улицата, но поради факта, че на Борисов не му е особено комфортно "да стои залепен за Пеевски“, превърнал се в най-мразения човек в държавата през последните дни. "Дали този път неговият тактически маньовър ще бъде успешен или не, също засега не се знае“.Ако проектът на президента Радев се появи на парламентарно-политическия терен, ще размести много съществено съотношението на силите и ще повлияе радикално на резултата от евентуалните избори, посочи още Асланов. "Ако президентът не го направи лично обаче, а припознае отново като свой проект някакъв политически субект, углавен не от него, аз не очаквам чудеса при представените на този проект. Ясно е, че хората искат да го видят него лично,“ поясни гостът и добави, че в най-неизгодна позиция от появата на такъв политически проект ще бъде БСП и при евентуални предсрочни избори тя няма да бъде представена в следващия парламент. "Това касае и "Има такъв народ“ на Слави Трифонов заради това, че те участваха в този намразен от хората кабинет и в това непопулярно управляващо мнозинство.“Възможно е да има някакви ползи за ПП-ДБ, оглавили отчасти този протест, но "като че ли улицата не ги припозна и тях като свои любимци,“ добави Асланов. "Трудно би било те да се обозначат като алтернатива, защото те не са нова политическа сила, каквато бяха през 2020 години, когато се появиха след протестите тогава. Добре се познати, и освен това, върху тях стои подозрението, че самостоятелно нищо няма да направят, отново ще направят някаква "сглобка“. Ако това се случи, ще бъде финал за политическата кариера на този политически субект, защото няма да им бъде простено.“