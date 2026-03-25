За 52.3% от българите конфликтът в Близкия изток представлява реална заплаха за страната ни
Конфликтът в Иран и Близкия изток представлява реална заплаха за България, приемат 52,3% от запитаните, а 29,1% са на мнение, че конфликтът в Иран и Близкия изток не представлява реална заплаха за България. Останалите се колебаят в отговора си.
Дали конфликтът представлява лична заплаха – този въпрос предизвиква повече колебание. 30,7% приемат мнението "Конфликтът в Иран и Близкия изток представлява реална заплаха за мен лично“, но 44,6% са на противоположното мнение: "Конфликтът в Иран и Близкия изток не представлява реална заплаха за мен лично“.
Разбираемо, най-младите са и онези, които в по-голяма степен се колебаят в отговорите си. В същото време, чувството за застрашеност на страната се оказва като че ли по-високо в столичния град за сметка на по-малки населени места. Възможно е това да има своите обективни предпоставки, но възможно е да се дължи и на концентрацията на политизирани прослойки именно в столицата – с по-активно отношение към процесите.
Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция "Мяра“. Изследването е проведено "лице в лице“ с таблети между 7 и 16 март 2026 г. сред 809 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на близо 54 000 души.
