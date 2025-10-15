С наближаването на зимните празници и новогодишния уикенд, търсенето на оферти за почивка рязко се увеличава. Българските курорти Банско и Велинград и тази година се конкурират, къде цените на празничните пакети ще бъдат по-високи, пише businessnovinite.bg.Най-луксозният вариант е във Велинград. Офертата е валидна от 30.12.2025 г. до 02.01.2026 г. и включва закуска и вечеря, без ол инклузив. Цените са 4155 лв. за двойна стая с тераса за три нощувки, а за апартамент с две спални – 8250 лв. За най-високия клас помещения цената за четиридневен престой надвишава 5000 лв. на помещение. Новогодишната програма включва концерт на поп-фолк звездата Емилия, а деца до 12 г. се настаняват безплатно или с големи отстъпки, в зависимост от възрастта им.Друг хотел в курорта също публикува празничните си оферти. Пакетите отново включват 3 или 4 нощувки със закуски и вечери, новогодишна програма и пълен достъп до СПА центъра с минерални басейни. Цената за двойна стандартна стая започва от 2879 лв. за три нощувки, а за настаняване в студио или апартамент – до 5658 лв. Програмата е с участието на популярни изпълнители като Камелия, Джена, Руслан Мъйнов и Устата, а хотелът предлага и специална детска анимация.За тези, които предпочитат Банко, офертите и там не изостават. Луксозен хотел в курорта предлага ултра ол инклузив пакет с настаняване между 29.12.2025 г. и 02.01.2026 г. Цените за двойна стая започват от 2940 лв. за тридневен престой и достигат 3540 лв. за четири нощувки. Офертата включва празнична вечеря с музикална програма, участие на Анелия и фолклорен ансамбъл, както и достъп до голям СПА център. За четирима в двуспален апартамент цената надхвърля 7000 лв. Всички гости получават включена закуска, обяд и вечеря, а децата до 6 години се настаняват безплатно.Всички оферти включват СПА услуги, празнични вечери и програма, но се различават по формата на изхранване – ол инклузив или само закуска и вечеря. Има и различия в условията за деца и трети възрастен, като доплащането за допълнително легло за възрастен варира между 855 лв. и 1300 лв., а за дете над 13 г. – около 1304 лв. Към момента всички хотели предлагат отстъпки за ранни резервации между 10% и 15%, валидни до края на октомвриЗа сравнение, ако искате да посрещнете Нова година в Дубай, цените започват от 3339 лв. на турист в двойна стая за 5 дни. Офертата включва празнична новогодишна вечеря с включени алкохолни и безалкохолни напитки, DJ парти и изглед към фойерверките на Burj Al Arab от покрива на хотела. В цената влизат още екскурзии до модерния и стария Дубай, както и до Абу Даби, включително посещение на джамията Sheikh Zayed и дворците Qasr Al Watan и Emirates Palace.Началната цена е 3339 лв. за настаняване в двойна стая, като може да доплатите 2739 лв. за допълнително легло, и 2339 лв. за дете до 11 години. За тези, които желаят самостоятелно настаняване, цената за единична стая е 4369 лв. Датата на отпътуване е 29.12.2025 г., с включен директен полет от София до Абу Даби.