За да няма объркване: През януари ползвайте две портмонета или едно с много прегради – всяко евро и всеки лев да си имат място
Тази преходна фаза звучи удобно на теория, но на практика може да се окаже малък логистичен кошмар. Монетите от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента много приличат на нашите стотинки, особено в бързината на едно пазаруване.
И тук идва една съвсем проста, но изключително практична идея, която ФОКУС с удоволствие споделя с вас, след обстойно проучване на въпроса. Идеята е – да използваме две отделни портмонета или поне две джобчета – едно за стотинки и едно за евроцентове. Съвет, който не просто звучи логично, а вече се е доказал на практика. В Хърватия, страната, която последно премина към еврото през 2023 година – много възрастни хора споделят, че именно това разделение на монетите им е помогнало най-много в първите седмици след промяната.
Хит на пазара са и портмонетата с много прегради, в това число и за монетите. Така всеки може да отдели еврото от лева и центовете от стотинките, което е неминуемо улеснение.
Разделното съхранение на двете валути ще ви спести време, грешки и главоболия. Може би е време да върнете в употреба онова старо портмоне от шкафа. Или да си купите ново – с две отделения и едно намерение: да не позволите на прехода към еврото да ви превърне в жертва на собствената ви разсеяност, съветва ФОКУС.
