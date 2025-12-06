проверки в обектите за продажба на пиротехника и детски играчки. Те са част от кампанията "Безопасна Коледа" на Държавната агенция за метрологичен и техничен надзор. За какво да внимаваме, когато избираме подаръци за най-малките?
Светлин и дъщеря му влизат в магазин за детски играчки с ясен план - подарък за рожден ден. И докато тя го избира по това как изглежда, то баща ѝ - по това как е направен.
"Подходяща възраст, която е определена на играчките, тематиката до някаква степен и марката, за да се взимат качествени играчки. Има марки, които през времето са се доказали като качествени и са по-предпочитани", коментира Светлин Велков пред bTV.
И нещата, за които да следим при играчките - CЕ сертификат, инструкция за употреба, преведена на български език и указания за каква възраст е.
"Tрябва да се гледа самата играчка да е съобразена откъм стандартите на Eвропейския съюз, от какви материали е направена и дали е подходяща за самото дете", коментира Маргарита Проданова, продавач-консултант.
От "Надзор на пазара" вече проверяват магазините за несъответствия.
"Например детето е под 3 години и имаме кукла и аксесоарите се отделят лесно. Този цилиндър имитира детската уста и това означава, че частта може да попадне лесно в детската уста и да причини задушаване", посочва Мирослав Йотов - главен директор на "Надзор на пазара".
За какво да внимаваме, когато купуваме детски играчки
©
Още по темата
/
Вратичките в закона: Ще има хора, които работят на 31 декември и 2 януари, но няма да получат допълнително заплащане
08:54
Изключвайте лампички на елхата, когато не сте вкъщи. 30% от пожарите по празниците се дължат на светещата украса
05.12
Европейците харчат около 60 млн. евро за пощенски картички всяка година. Ще изпратите ли коледни пожелания в плик този декември?
02.12
Още от категорията
/
Маргарита Генчева за протестите: Социалните мрежи играят голяма роля в разпространението на тези трендове
18:28
Дебора намери любовта
12:54
Инж. Янко Спасов: Младите хора не могат да разберат, че са жертва на едни алгоритми в социалните мрежи
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.