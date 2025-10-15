ЗАРЕЖДАНЕ...
За пети пореден път: Комисията за контрол над службите не изслуша Деньо Денев
По думите му днешната среща отново е пропаднала поради липса на кворум — в залата са се регистрирали едва петима депутати от общо 15.
"Това е петото подред заседание, което не се провежда. Единственото, което е било свикано и проведено досега, е било по инициатива на председателя на парламента Наталия Киселова и е било свързано със законопроект“, уточни пред NOVA Златанов.
На заседанието е трябвало да бъде изслушан Деньо Денев във връзка с изборите за Общински съвет в Пазарджик, проведени в неделя. Причина за интереса на комисията е появилата се онлайн информация за предполагаемо купуване на гласове и влияние върху изборните резултати.
Златанов обяви, че ще свика ново заседание на комисията следващата сряда със същия дневен ред, като бъде поканен и министърът на вътрешните работи Даниел Митов.
