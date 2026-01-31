За пети път 97-годишна българка сменя парите
©
В село Кестен, което е само на 3 километра от границата с Гърция, живеят около 30/40 души.
Както тук, така и в повечето отдалечени населени места в страната хората се притесняваха от новата валута.
И ако доскаро използваха листовки за да се справят с превалутирането, то вече днес в последния ден на левовете, те са по уверени с еврото, но въпреки това пак гледат с повишено внимание.
На километри от края на България до чешмата, която сам е иградил, в първия ден на еврото срещнахме дядо Искрен. Днес отново го срещаме на същото място.
"Вече го познавам – горе-долу взех да го познавам. Взех първата пенсия и вече почваме да харчим. Първо вземах зеленчук, ябълки, круши“, казва той.
В последния ден на лева, отново сме и в село Кестен, където най-близката банка е на 35 км., а пощата работи само един ден в месеца.
Преди месец в разказахме за 97 годината баба Севдалина и за нейните страхове.
"Ето това за един лев ще го взема, то виж едно пише, има да ме лъжат, сине“, коментира тогава тя.
Все още не е ходила в магазина, защото постоянно се грижи за сина си, който отишъл да я гледа, но болест го оставя на легло.
"Аз ги не познавам, виждам ги по 10, 1 евро, виждам ги, ама не знам как се казват. Идва една гледачка, на него му давам, той ги познава, та той ги взима, и му викам, ходи ти, докато аз се науча“, споделя възрастната жена.
Това е петият път, в който парите в портмонето ѝ се сменят и е убедена, че и този път ще свикне.
Отново сме и в магазина при Галина и нейния скенер за истински и фалшиви пари.
"Хората много интелигентно се отнесоха. Относно прехода към новата валута - нямали сме абсолютно никакви проблеми с никого“, споделя тя
В последните часове хората изчистиха последните стотинки.
"Имаме внучка, която е ма 4 години и ми се обадиха да похарчим стотинките които е събирала“, казва Роси Василева, клиент.
В цялата страна с левове може да се пазарува до полунощ. Ако някой има останали, може да ги обмени в пощите, банките, и безсрочно в Българската народна банка, информира bTV.
Още по темата
/
Директор в банка: От 25 г. банковият сектор не е бил в толкова добро състояние. Засега кредите остават стабилни
30.01
Владимир Иванов: Не си струва за закръгляне с 5 стотинки нагоре търговецът да руши репутацията си
28.01
Още от категорията
/
България отново удари дъното: Евростат публикува минималните заплати към 1 януари в държавите от ЕС
30.01
Вирусологът проф. Радка Аргирова за Нипа: Навлиза през дихателния тракт и след това може да премине в кръвта
30.01
Бивш началник на "Пътна полиция": При 50 км/ч, ако не сме обезопасени в колата, е все едно да скочим от четвъртия етаж
30.01
Приятелка на загиналата в пожар Таня: Последните 3 дни се сблъсках с безумниците и некадърността в държавата ни
28.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик
20:01 / 31.01.2026
Радев отговори на Кирил Петков: Твърденията относно гръцката газо...
20:02 / 31.01.2026
Анализатор: Радев не показа очакваното лидерство и влезе в против...
17:34 / 31.01.2026
Иван Брегов: Антикорупция няма. Всеки път, когато влезете в занем...
17:33 / 31.01.2026
НС на БСП реши: Конгресът ще се проведе на 7 и 8 февруари
15:54 / 31.01.2026
Българите задлъжняха с милиарди
15:13 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.