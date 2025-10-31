За пореден път: Километрично задръстване на АМ "Тракия"
Те публикуваха кадри, на които се вижда огромната колона от коли. По думите им задръстването е преди тунел "Траянови врата" в посока София.
Шофирайте внимателно и не предприемайте рискови изпреварвания!
