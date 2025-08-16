ЗАРЕЖДАНЕ...
|За първи път: Банка с български капитал пласира облигации на стойност 50 милиона евро
Облигационерите ще получават фиксирана годишна лихва от 7%, като падежът на ценните книжа е през август 2029 г. Емисията се планира да бъде листната на регулиран пазар до 6 месеца от издаването ѝ.
Облигациите са лихвоносни, безналични, неконвертируеми, необезпечени, първостепенни, неподчинени, свободно прехвърляеми, емитирани при условията на предлагане, за което не е необходимо изготвяне на проспект.
Емисията предизвика силен интерес сред инвеститорите, включително институционалните, като търсенето надвиши предлагането, което е ясен индикатор за високото доверие към Първа инвестиционна банка и нейната стратегия за развитие.
"Това е най-голямата емисия облигации у нас, издавана от банка с български капитал, което потвърждава за пореден път стабилността и перспективите пред Първа инвестиционна банка. Набраните средства ще бъдат използвани за изпълнението на стратегията за развитие на банката в направления retail и малки и средни предприятия, и затвърждаването ѝ като един от лидерите в банковия сектор у нас“, коментира Никола Бакалов, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Fibank.
Към края на второто тримесечие на 2025 г., банката заема петата позиция по активи в българската банкова система с 15,8 млрд. лв. Към средата на годината институцията отчита ръст в своята печалба от 169% до 110 млн. лв. Пазарните позиции на Fibank също нарастват, като най-значими темпове се отчитат при банкирането на дребно.
