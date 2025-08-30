Новини
За първи път повече българи бягат от Германия, отколкото заминават
Автор: Екип Ruse24.bg 17:25
За първи път от влизането на България в Европейския съюз се забелязва обратна тенденция, при която броят на българите, които напускат Германия, е повече от този на новопристигналите.

Интересната статистика сочи, че през 2024 г. хиляди наши сънародници са избрали да се завърнат в родината, обръщайки дългогодишна тенденция. Като основни причини се изтъкват германската бюрокрация, високите данъци и постепенно изравняващият се стандарт на живот с други европейски страни.

Според данни на Федералната статистическа служба през изминалата година точно 8 826 българи повече са напуснали Германия, отколкото са пристигнали да живеят там. От влизането на страната ни в ЕС през 2007 г. досега, 2024-та е първата година, в която тази тенденция се обръща.

Зад тези цифри стоят човешки съдби като тези на Катя Златкова и Ивайло Симеонов. Те не се познават, но споделят сходен път – години живот в Германия и осъзнато решение за завръщане у дома.

След близо десет години в Германия, Ивайло се прибира през септември 2023 г. Той споделя, че животът там му е дал "чувство на отговорност и точност“ и възможност да работи с хора от различни нации. Въпреки това усещането, че не е на мястото си, го кара да се завърне.

"В крайна сметка усетих вътре в мен нещо, което ми подсказваше, че не съм на мястото си и трябва да предприема крачка да се завърна обратно в България“, разказва той.

Катя се завръща в началото на тази година след почти две десетилетия в Германия. Решението ѝ узрява отдавна.

"Някъде 2021 г. вече знаех, че е въпрос на време да напусна Германия“, казва тя. "Казах си, може би е време да приложиш това, което знаеш, някъде другаде и то в България“.

Днес и двамата работят за големи германски компании, но вече в България, и отчитат позитивите от промяната.

"Ежедневието ми изглежда много по-различно. Пътят ми до работа е доста по-кратък, контактът ми с колегите е различен, усеща се една семейна, приятелска обстановка“, споделя Ивайло.

Катя също е доволна. "Работя с изключителни професионалисти. Спокойно е, изпитвам свобода, мога да бъда спонтанна във всеки един момент“.

Единственият минус, който и двамата посочват, е "войната по пътищата“ у нас, но са категорични, че са взели правилното решение.

"Това е едно от най-добрите решения, които сме взимали до момента“, казва Ивайло.

Те не са изключение. И Катя, и Ивайло разказват, че все повече техни приятели избират да се върнат в родината.

"Хубавото е, че всички си идват и като цяло повечето, които си идват, са щастливи и заредени с енергия“, обобщава Катя пред Нова, която вижда символика в отлитането на птиците на юг, докато много българи вече избират да останат тук, в родината.






