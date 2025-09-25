За уикенда: Променят движението по АМ "Тракия" и "Хемус", в пиковите часове ще са засегнати и камионите

© Фокус От петък до неделя за повишаване на безопасността и улеснение на трафика временно ще се променя организацията на движение по участъците с ремонт на АМ "Хемус“ и АМ "Тракия“.



На автомагистрала "Хемус“ промени ще има в участъка между село Яна и входа на София /от км 0 до 8-и км/, в който от 15 септември започна ремонт в платното към столицата.



В петък - 26 септември, от 13 ч. до 13 ч. и в събота - 27 септември, ще се обособят две ленти за движение в посока Варна. Трафикът в посока София ще се пренасочва от пътен възел "Яна“ по път I-1 през Горни и Долни Богров до столицата.



От 13 ч. в събота - 27 септември, до 12 ч. в неделя - 28 септември, превозните средства ще преминават двупосочно в платното за Варна, в което ще бъдат обособени по една лента в посока.



От 12 ч. в неделя - 28 септември, до 12 ч. в понеделник - 29 септември, ще има две ленти за движение в посока София на АМ "Хемус“ в участъка от пътен възел ‚Яна“ до столицата. Трафикът за Варна ще се пренасочва по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел "Яна“, от където ще продължава по магистралата.



Поради интензивността на движението в края на работната седмица до приключване на основния ремонт на участъка от гара Яна до София се предвижда всеки уикенд да се въвежда същата организация на движение. Прогнозният срок за завършване на ремонта в платното за София е 31 октомври.



На АМ "Тракия“ в момента строителни работи се извършват в три участъка в областите Софийска, Пазарджик и Сливен, с обща дължина близо 28 км. За повишаване на безопасността и намаляване на затрудненията при интензивен трафик в пиковите часове временно ще се променя организацията на движение на тежкотоварните камиони над 12 т в участъка между София и Стара Загора /от км 0 до 208-и км/.



В петък - 26 септември, от 16 ч. до 21 ч. временно ще се спира движението на МПС над 12 т в платното в посока Стара Загора в отсечката от София до пътен възел "Оризово“, като през това време те ще мога да използват обходни маршрути. Алтернативните трасета са:



- за МПС над 12 т, идващи от София в посока Бургас – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“ – АМ "Тракия“ до Бургас;



- за МПС над 12 т, идващи от София в посока Стара Загора, АМ "Марица“ и ГКПП "Капитан Андреево“ – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“ – АМ "Тракия“ в посока София до п. в. "Оризово“ при км 165+330 – по АМ "Тракия“ в посока Бургас до пътна връзка с АМ "Марица“ при км 168+215 – по АМ "Марица“ до ГКПП "Капитан Андреево“;



- за МПС над 12 т, идващи от гр. София в посока ГКПП "Капитан Андреево“ – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“ – по път I-5 до п. в. "Димитровград“ при км 35+888 на АМ "Марица“, по АМ "Марица“ - ГКПП "Капитан Андреево“;



- за МПС над 12 т, идващи от София в посока Пазарджик и Пловдив – по път I-6 София – Карлово до път II-64 Карлово - Пловдив - по път I-8 до гр. Пазарджик.



- В неделя - 28 септември, ограничението за МПС над 12 т ще е между 14 ч. и 19 ч. в платното в посока София на АМ "Тракия“ в участъка от Стара Загора до София /от 208-и км до км 0/. Превозните средства ще могат да използват следните обходни маршрути:



- за МПС над 12 т, идващи от Бургас за София – по АМ "Тракия“ до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“, по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзката с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;



- за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ за София – по АМ "Марица“ до пътната връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия“ при км 168+215 – по АМ "Тракия“ до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 - по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзка с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;



- за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ за Пловдив и Пазарджик – по АМ "Марица“ до пътната връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия“ при км 168+215 – по АМ "Тракия“ в посока Бургас до п. в. "Чирпан“ при км 174+349, по път III-664, път II-66 Чирпан – Поповица и път I-8 Поповица – Пловдив – Пазарджик;



- за МПС над 12 т, идващи от Пазарджик и Пловдив в посока София – от гр. Пазарджик по път I-8 до гр. Пловдив – по път II-64 Пловдив – Карлово и път I-6 Карлово – София.



- за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ в посока гр. Бургас – по АМ "Марица“ до пътната връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия“ при км 168+215 – по АМ "Тракия“ до Бургас;



- за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ в посока Бургас – по АМ "Марица“ до п. в. "Димитровград“ при км 35+888 по път I-5 до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“ до Бургас.



Забраната не се отнася за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в забранения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на всички видове ППС. Автобусите, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т, няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата без ограничения.



По преценка на шофьорите по време на временните ограничения като алтернативни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянната организация на движение.



Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват въведената временна организация и пътната сигнализация. При по-натоварен трафик, в края на работната седмица и в почивните дни, когато много хора тръгват на път, е възможно по-бавно придвижване в колона в участъците с ремонт на АМ "Тракия“. В тези периоди по преценка на "Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за облекчаване на движението.



Агенцията се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Необходимо е водачите е да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.