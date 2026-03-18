НИМХ предупреди за опасно морско вълнение за утрешния ден.През следващото денонощие времето в страната ще е предимно облачно. През нощта валежи от дъжд ще има главно на места в Югозападна България, а през деня в планинските и северните райони, както и по Южното Черноморие. В планините над около 1000 метра валежите ще са от сняг. Ще остане ветровито с умерен, в Източна България и временно силен североизточен вятър, който през нощните часове ще отслабне. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, по Черноморието до 6°-7°, а максималните – между 7° и 12°. В София минималната температура ще бъде около 2°, а максималната – около 7°.В планините ще бъде предимно облачно, на места с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.По Черноморието ще бъде предимно облачно, главно по южното крайбрежие с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.