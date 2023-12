За въглищните централи на най-високо ниво: Няма научни доказателства за вредата от изкопаемите горива, не искаме да върнем света обратно в пещерите

© За въглищните централи на най-високо ниво: Няма научни доказателства, че е необходимо премахването на изкопаемите горива, не искаме да върнем света обратно в пещерите. Това беше казано на най-високо ниво на климатичната среща COP28 в Дубай.



"Фокус" припомня, че синдикалните организации на КНСБ и на КТ “Подкрепа" в комплекса “Марица Изток", Националната федерация на енергетиците към КНСБ, Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ, СМФ – КТ “Подкрепа" и Федерация “Енергетика" към КТ “Подкрепа", миньори и енергетици от целия въгледобивен сектор в страната многократно протестират за запазване на въгледобива и срещу преждевременното затваряне на мощности във въглищния сектор.



Президентът на климатичната среща COP28 в Дубай Султан Ал Джабер казва, че "няма научни доказателства", че е необходимо премахването на изкопаемите горива, за да се ограничи повишаването на глобалната температура до 1,5 градуса по Целзий, пише The Guardian.



Неговите изявления противоречат на тези на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, който заяви на срещата на върха, че "науката е ясна" и че "ограничението от 1,5 градуса по Целзий е възможно само ако най-накрая спрем да изгаряме всички изкопаеми горива".



Според президента на COP28 постепенното премахване на изкопаемите горива няма да позволи устойчиво развитие, "освен ако не искате да върнете света обратно в пещерите“. Учените казват, че твърденията му са "невероятно тревожни", "граничат с отричане на климата" и противоречат на мнението на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.



Ал Джабер направи тези коментари по време на дискусията с Мери Робинсън, президент на групата на старейшините и бивш специален пратеник на ООН за изменението на климата, на онлайн събитие "Тя променя климата".



Ал Джабер координира Конференцията на ООН за изменението на климата (COP28) в Дубай и също така е главен изпълнителен директор на държавната петролна компания на Обединените арабски емирства (Adnoc), което някои наблюдатели виждат като сериозен конфликт на интереси.



Повече от 100 държави вече подкрепят постепенното премахване на изкопаемите горива и дали окончателното споразумение на COP28 предвижда това или използва нюанс като "преустановяване" е един от горещо оспорваните аспекти на срещата на върха.



Необходими са дълбоки и бързи съкращения, за да се сведат до нула емисиите от изкопаеми горива и да се ограничат бързо влошаващите се въздействия върху климата, пише The Guardian.



"Намираме се в абсолютна криза, която засяга жените и децата повече от всеки друг... И това е, защото все още не сме се ангажирали постепенно да премахнем изкопаемите горива. Това е единственото решение, което COP28 може да вземе и по много начини, тъй като вие сте ръководител на Adnoc, можете да го вземете с повече доверие", каза Мери Робинсън пред Al Jaber. От своя страна Ал Джабер отговори: "Съгласих се да дойда на тази среща, за да проведем зряла дискусия. По никакъв начин не се присъединявам към никакви тревожни приказки. Няма научно доказателство или сценарий, който да показва, че постепенното премахване на изкопаемите горива е това, което ще доведе до (ограничаване на затоплянето до, бел.ред.) 1,5 градуса по Целзий".



Робинсън го предизвика допълнително, казвайки: "Четох, че фирмата ви инвестира в много повече изкопаеми горива в бъдеще".



"Вие четете собствената си преса, която е пристрастна и грешна. Казвам ви, че аз съм този, който отговаря", отговори Ал Джабер. Той също поиска да му бъде представена пътна карта "за постепенно премахване на изкопаемите горива, което позволява устойчиво социално-икономическо развитие, ако не искате да върнете света обратно в пещерите".



"Не мисля, че ще помогнете за решаването на проблема с климата, като сочите с пръст или допринасяте за поляризацията и разделението, което вече се случва в света. Покажете ми решенията. Спрете да сочиите с пръст. Спрете", добави Ал Джабер.



Изявленията на Ал Джабер противоречат на позицията на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, който каза на делегатите на Cop28 в петък, че "науката е ясна" и че "ограничението от 1,5 градуса по Целзий е възможно само ако в крайна сметка спрем да изгаряме всички изкопаеми горива". "Науката е ясна: границата от 1,5 градуса по Целзий е постижима само ако в крайна сметка спрем да изгаряме всички изкопаеми горива. Ние не намаляваме. Поетапно премахване с ясен график", каза Гутериш.



Какво казват специалистите Бил Хеър, главен изпълнителен директор на Climate Analytics, каза, че това е необикновена, тревожна и войнствена размяна на думи. "Изпращането ни обратно в пещерите" е най-старата крилата фраза в индустрията за изкопаеми горива: тя граничи с отричане на климата", добави той.



Професор Дейвид Кинг, председател на Консултативната група за климатичните кризи и бивш главен научен съветник на Обединеното кралство, също каза пред The ​​Guardian, че забележките на президента на COP28 са "невероятно тревожни и изненадващи".



"Безспорно е, че за да ограничим глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий, всички ние трябва бързо да намалим въглеродните емисии и постепенно да прекратим използването на изкопаеми горива най-късно до 2035 г. Алтернативата е неуправляемо бъдеще за човечеството", каза той. Д-р Фридерике Ото от Имперския колеж в Лондон, Обединеното кралство, също предупреди, че неуспешното премахване на изкопаемите горива на Cop28 ще постави още няколко милиона уязвими хора на предната линия на изменението на климата.