Напрежение в културния сектор у нас заради забавени плащания по Плана за възстановяване и устойчивост. Организации и творци са изправени пред риск от фалит, след като са принудени да финансират проектите си със собствени средства и заеми. Режисьорът Мартин Геновски, член на "Независим културен сектор" и Мирена Станева, директор на Българска музикална асоциация, апелираха за съдействие от държавата."Големият проблем е краткият срок и нерезплатените средства. До 31 март трябва да приключим всички дейности по проектите си, което означава да разплатим абсолютно всичко", коментира пред NOVA Геновски.От културния сектор апелират за удължаване на срока. "Удължаването на срока трябва да се договори с ЕК и с Министерство на финансите, за да може да се дореализират проектите, тъй като голяма част от тях вече са планирани. Ако няма удължаване, проектите няма да бъдат разплатени в срок, което крие риск при верификацията на средствата и те могат да останат за сметка на самите бенефициенти", каза Станева.По думите ѝ засегнатите от проблема са стотици. "300 са засегнатите организации от независимия сектор, 200 са публичните организации, като в тази програма има 88 общини, които също очакват средства и разплащат към бенефициенти по места", посочи тя."Голяма част от бенефициентите разчитат на междинните плащания и на своевременно разглеждане на междинните отчети, за да могат да получат достатъчно ликвидни средства и да довършат плащанията си. Оказа се, че по тези междинни отчети въобще не се е работило", каза Станева. Тя коментира още, че вместо 12-те месеца, които е трябвало да получат по договори, много от бенефициентите са имали от шест до седем месеца, в които да реализират проектите си."Служебният министър на културата прие сериозно нашите проблеми. Апелът ни е към МС, включително към служебния премиер, да помогнат на министъра на културата", заяви Геновски.