ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Забраняват любителският риболов по тези места до края на септември
- Забранява се извършването на любителски риболов в участъка на р. Стара река – от извора до сливането й с река Златаришка.
- Забранява се извършването на любителски риболов в река Ерма в речен участък от гр. Трън до ГКПП "Стрезимировци“.
- Забранява се извършването на любителски риболов в участъка на р. Триградска с притоците ú – от моста на механичен цех до бетоновия мост над пещера "Дяволското гърло“.
- Забранява се извършването на любителски риболов в речните участъци на:
- река Буйновска – от горния мост в местността "Попини лъки“ до мост за екопътека "Дяволска пътека“;
- река Мугленска (Тенес дере) с притоците и – от изворите до вливането ú в река Триградска под с. Гьоврен
- река Бяла река от с.Куртово до вливането ú в река Стряма;
- река Мечка от яз. Мечка до вливането ú в река Марица;
- река Стряма от с. Ръжево Конаре до вливането ú в р. Марица;
- река Чепеларска /Чая/ от ВЕЦ Асеница 1до вливането ú в р. Марица;
- река Котлешница, община Котел;
- река Твърдишка, река Козаревска и река Чумерненска, община Твърдица;
- река Габровница с притоците ù – от долната граница на НП "Централен Балкан“ до бариерата на Държавно ловно стопанство "Мазалат" при с. Скобелево.
Забранява се извършването на любителски риболов в речните участъци, както следва:
- р. Манастирка и р. Голема река – от устията им до вливането им в река Лом при махала Фалковец;
- р. Стакевска – от с.Стакевци, община Белоградчик до вливането ú в река Лом, при махала Фалковец.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: