Кметът на Община Царево задейства системата BG-ALERT с предупреждение за очаквани нови интензивни валежи през нощта, съобщават от общинатаИнтензивни валежи в района на Странджа и село Изгрев от 130 л. кв. м. предизвикаха локални наводнения:- с.о. Арапя, наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи, пътят за с. Лозенец е проходим;- към момента е отворен и проходим републиканският път за с. Варвара. За кратко беше затворен, заради голямо количество вода на пътното платно, което се стича от извън урбанизирани територии.- Наводнен е пътят зад в. с. Лозенец, заради вода идваща от главния път.Дъждът намалява, реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално.През нощта отново са възможни силни валежи.Шофирайте внимателно, продължава да се стича вода от горските райони.Дежурните екипи са на разположение.Обхождат се язовири и проблемни точки.