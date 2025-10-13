Новини
Задължително трябва да направите тези кръвни изследвания след 45 г.
Автор: Екип Ruse24.bg 11:23
©
След 45-годишна възраст в организма настъпват промени, които увеличават риска от много сериозни заболявания, особено сърдечно-съдови.

Експертите подчертават, че редовната проверка на определени кръвни параметри поне веднъж годишно може да открие потенциални проблеми в ранен етап, предотвратявайки развитието на опасни заболявания.

Мониторингът на няколко показателя е ключов за здравето на сърцето и съдовете.

Хомоцистеинът е аминокиселина, чиито повишени нива могат да увредят стените на кръвоносните съдове и да увеличат риска от атеросклероза, инфаркт и инсулт. Важно е също да се следи С-реактивният протеин (CRP), който показва скрито възпаление в организма, както и липидният профил, който включва нивата на "добър“ и "лош“ холестерол.

За да се открие навреме рискът от диабет, е необходимо да се провери нивото на гликирания хемоглобин (HbA1c). Този показател отразява средното ниво на кръвната захар през последните 2-3 месеца. Ако е по-високо от нормалното, това показва хронично висока захар, която неусетно разрушава кръвоносните съдове, нервите и вътрешните органи.

Освен това, струва си да се обърне внимание на функционирането на черния дроб и бъбреците. Повишените нива на ензимите ALT и AST могат да бъдат признак на възпалителни процеси или стеатоза на черния дроб.

А високите нива на креатинин могат да показват влошаване на бъбречната функция. Редовното наблюдение на тези показатели ви позволява да идентифицирате проблеми, които изискват медицинска намеса своевременно.

И накрая, не забравяйте за витамин D, който играе ключова роля за здравето на костите. Неговият дефицит значително увеличава риска от остеопороза и опасни фрактури.

Навременните изследвания помагат не само за предотвратяване на заболявания, но и за своевременно коригиране на начина ви на живот, което е ключът към дълголетието след 45 години.

Източник: Zdrave.to.






