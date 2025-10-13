ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Задължително трябва да направите тези кръвни изследвания след 45 г.
Експертите подчертават, че редовната проверка на определени кръвни параметри поне веднъж годишно може да открие потенциални проблеми в ранен етап, предотвратявайки развитието на опасни заболявания.
Мониторингът на няколко показателя е ключов за здравето на сърцето и съдовете.
Хомоцистеинът е аминокиселина, чиито повишени нива могат да увредят стените на кръвоносните съдове и да увеличат риска от атеросклероза, инфаркт и инсулт. Важно е също да се следи С-реактивният протеин (CRP), който показва скрито възпаление в организма, както и липидният профил, който включва нивата на "добър“ и "лош“ холестерол.
За да се открие навреме рискът от диабет, е необходимо да се провери нивото на гликирания хемоглобин (HbA1c). Този показател отразява средното ниво на кръвната захар през последните 2-3 месеца. Ако е по-високо от нормалното, това показва хронично висока захар, която неусетно разрушава кръвоносните съдове, нервите и вътрешните органи.
Освен това, струва си да се обърне внимание на функционирането на черния дроб и бъбреците. Повишените нива на ензимите ALT и AST могат да бъдат признак на възпалителни процеси или стеатоза на черния дроб.
А високите нива на креатинин могат да показват влошаване на бъбречната функция. Редовното наблюдение на тези показатели ви позволява да идентифицирате проблеми, които изискват медицинска намеса своевременно.
И накрая, не забравяйте за витамин D, който играе ключова роля за здравето на костите. Неговият дефицит значително увеличава риска от остеопороза и опасни фрактури.
Навременните изследвания помагат не само за предотвратяване на заболявания, но и за своевременно коригиране на начина ви на живот, което е ключът към дълголетието след 45 години.
Източник: Zdrave.to.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: