Informer.
Сънародникът ни с инициали В. А. В. е задържан за 48 часа по подозрение за извършване на неразрешено производство и разпространение на наркотични вещества и е предаден на прокуратурата в град Смедерево.
При задържането му са открити 2 000 евро и два мобилни телефона. Наркотиците са открити в ремарке на лека кола.
При операцията са задържани също автомобил "Мерцедес" и ремаркето в което са се намирали наркотиците.
Задържаха българин с 2 кг хероин и 1 кг кокаин в Сърбия
©
Още по темата
/
След като 3 тела бяха извадени от заливи в Хюстън, полицията опроверга слуховете за сериен убиец
02.01
Загиналите и ранените при пожара в Швейцария са от различни националности, Рим проверява дали има италиански граждани
01.01
Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа е ранен при автомобилна катастрофа, други двама са загинали
29.12
Още от категорията
/
Зверство: От октомври до декември 72-годишен от Петрич блудствал с 10-годишно дете – обвиниха го
14:53
Сърбин от групата "Розовите пантери", участвал в обир на бижута и часовници за почти милиард евро в Гърция, е арестуван у нас
06.01
Български ловци откриха изоставена кола, за която се смяташе, че е на изчезнал гръцки командир на пожарна
27.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.