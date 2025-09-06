Задържаха депутат за държавна измяна

© Арестуваният депутат, за който от "Фокус" ви съобщихме по-рано, е Фьодор Христенко. Това става ясно от медийни публикации.



Украинският депутат е бил задържан и арестуван заради държавна измяна, съобщиха от Офиса на главния прокурор и Службата за сигурност на Украйна.



Правоохранителните органи не са посочили категорично името на заподозрения, но източник от правоохранителните органи заяви пред LIGA.net, че депутатът е Фьодор Христенко.



Мъжът е задържан на територията на Украйна. Той е издирван по подозрение в държавна измяна. Според разследването, депутатът е бил вербуван от руската Федерална служба за сигурност много преди пълномащабното нахлуване и активно е изпълнявал задачите на руската специална служба.



Заподозреният е установил ефективен механизъм за влияние върху ръководството на една от правоохранителните органи на Украйна. През юли тази година Христенко е бил уведомен за подозрение за:



- държавна измяна, извършена по предварителен сговор от група лица във военно положение;



- злоупотреба с влияние.



На украинеца му е наложена мярка "задържане под стража".



Фьодор Христенко ще бъде задържан под стража до 21 октомври 2025 г.