Задържаха кокаин и злато за над 1 430 000 евро на ГКПП "Капитан Андреево"
© ГДБОП
На 22.02.2026 г., около 10 часа, на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, декларира превозваната стока – цветя, от Нидерландия през България за Турция. Митническата служителка, извършваща документален контрол и претегляне с електронната везна на осовото натоварване, селектира превозното средство за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура. Анализът на рентгеновото изображение показва зони с подозрителна плътност. В хода на контролните действия е включено и митническо куче. При последвалия физически контрол, в шофьорската кабина, са открити 10 пресовани пакета, съдържащи бяло прахообразно вещество. Направен е полеви наркотест, който показва реакция на кокаин. Общото бруто тегло на открития наркотик е 11,180 кг на стойност 1 028 923,78 евро.
Митнически служител извършва и личен преглед на шофьора. В джобовете на якето му са установени 3 пакета, съдържащи 4 отливки от претопен жълт метал. Според направената от вещо лице експертиза отливките са от злато с общо тегло 5199,07 грама на стойност 402 982,82 евро.
Наркотикът, златните отливки, шофьорът и превозното средство, послужило за извършване на престъплението, са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.
В резултат на проведените следствени действия, съвместно с ГДБОП, са установени и задържани още две лица, съпричастни към случая.
Работата по случая продължава.
