Задържаха мъж в Разград за високорисково наркотично вещество

© 25-годишен мъж от Разград е задържан за притежание на високорисково наркотично вещество – вейп с кафеникава течност и тегло 9,05 грама.



Вчера около 9.30 часа на 22 август, при извършена полицейска проверка на улица "Дунав“ е установено, че мъжът държи високо рисково наркотично вещество. При тестване с нарко-полеви тест веществото е реагирало на синтетичен канабиноид.



По случая е образувано досъдебно производство, съобщават от ОДМВР-Разград.