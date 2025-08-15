© виж галерията 21-годишният шофьор, който се вряза с колата си в автобус в София, е задържан и се охранява в болницата, в която е настанен. Това потвърдиха за "Фокус" от СДВР.



Сблъсък отне живота на сирийски гражданин, возел се в автобуса. С опасност за живота са З-ма души, сред които и пътниците от автомобила.



Младият шофьор, врязал се смъртоносно в автобус на градския транспорт в София през нощта, е с една 2 седмици стаж зад волана и 6 фиша. Основната версия за тежката катастрофа е превишена скорост.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.