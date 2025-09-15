ЗАРЕЖДАНЕ...
|Задържаха сина на изявен прокурор с около 50 кг марихуана
Арестуваният е един от тримата синове на бившата шефка на специализираната прокуратура и настоящ зам.-апелативен прокурор Валентина Маджарова, която след закриване на спецзвеното се завърна в Бургас и продължи работа като редови прокурор с тенденция да наследи поста на Любомир Петров след пенсионирането му.
Полицейската акция пък е под ръководството на отдела по противодействие и разпространение на наркотици и БОП- Бургас.
преди 1 ч. и 31 мин.
+2
