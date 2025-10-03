Новини
Задържаха жена за подаден фалшив сигнал за бомба, целящ умишлено да забави полет от София
Автор: Цвети Христова 14:17Коментари (0)0
© Булфото (архив)
Снощи, малко след 19 часа в ГКПП "Аерогара София“ чрез телефон 112 женски глас е съобщил за поставено взривно устройство в самолета на полет за Лутън, Великобритания, съобщиха от МВР. Незабавно са предприети задължителните действия за засилване на мерките за сигурност, като са включени допълнителни сили от ГПУ - София, сектор "Специални тактически действия“ в РДГП - Аерогари и дирекция "Сигурност“ на летището.

Взривно устройство не е открито. При проведените издирвателни дейности граничните полицаи установили, че съобщението е подадено от 52-годишна жена от Твърдица. С нея е бил и 57-годишншат й съпруг. Те направили злонамереното обаждане, защото не били допуснати до полета за Лутън, тъй като са закъснели и са пристигнали след приключването на качването на борда на самолета.

Благодарение на бързите оперативни действия на граничните полицаи, двамата са задържани на Терминал 1. Уведомен е дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство.






