|Задържаха служителя на ЦГМ, пребил двама души в София заради поставена скоба
Днес в 13:50 часа на телефон 112 е получен сигнал за нападнат служител на ЦМГ по време на изпълнение на служебните му задължения на кръстовището на бул. "Александър Дондуков" и ул. "Дунав" в гр. София.
Насочени са екипи на Пето РУ-СДВР и сектор "Общинска полиция“, които на място установяват, че след възникнал спор за поставена скоба на автомобил, ползван от двама мъже на 43 и 50 години, 39-годишен служител на ЦГМ нанася удари с глава и ръце на двамата граждани, като по-възрастният мъж също отвръща с удари. Към настоящия момент се извършват процесуални действия.
По случая е образувано досъдебно производство, а служителят е задържат с полицейска мярка за срок до 24 часа. Предстои доклад на материалите в прокуратурата.
