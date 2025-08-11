ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Задържане под стража за Мартин Цанков, опитал се да открадне над 100 000 лв. от служителка на болница
Софийска градска прокуратура (СГП) внесе днес в Софийски градски съд (СГС) искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо М. Ц., привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 1, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК. Обвинението спрямо него е за това, че на 08.08.2025 г., около 09:20 ч. в гр. София, ж. к. "Дианабад“ е направил опит да отнеме чужди движими вещи – чанта за лаптоп, съдържаща сумата от 114 000 лв., 2 бр. мобилни телефони и диоптрични очила от владението на Д. С. с намерение противозаконно да ги присвои, като издърпал чантата от ръката на пострадалата.
Опитът е останал недовършен, тъй като дееца е задържан от двама свидетели. Грабежът е в големи размери. За престъплението се предвижда наказание "лишаване от свобода“ от 5 до 15 години.
Софийският градски съд определи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвинения в опит за грабеж пред банков клон в София. Съдът прие, че деянието е извършено с предумисъл, подготвено е предварително и се отличава с висока степен на обществена опасност, станало е на публично място и е недовършено по независещи от обвиняемия причини.
Определението не е окончателно и подлежи на жалба и/или потест пред САС. В случай на такива съдебното заседание е насрочено за 19 август.
Припомняме, че Мартин Цанков се опита да открадне 114 хиляди лева от служителка на столична болница в края на миналата седмица. Опитът е станал пред клон на банка в "Дианабад".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
08:38 / 09.08.2025
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: